Fiorentina, adesso devi fare la big: vincere senza snaturarsi

La Fiorentina si deve riscoprire big se vuole raggiungere l'Europa. Domani sarà l'ora della verità, il primo ti tanti difficili test

Come sottolineato da Repubblica, la Fiorentina ha battuto soltanto una volta una squadra che lotta per l'Europa, il Milan per 4 a 3 nel match del Franchi. Poi, facendo eccezione per l'Atalanta, battuta in tutti e tre gli scontri, la viola non ha mai portato a casa i tre punti. Ecco quindi, che domani sarà il primo di tanti test decisivi per la Fiorentina e Italiano. Soltanto con prestazioni all'altezza, dimostrando di potersela giocare alla pari con le big, l'Europa potrà essere raggiunta. «Andremo in casa dei campioni d’Italia e dobbiamo essere consapevoli di giocare contro i più forti. L’Inter ha qualità e tanta fisicità. Dobbiamo cercare in tutti i modi di concedere poco e di essere propositivi». Così Vincenzo Italiano ha commentato il match di domani, con la consapevolezza che l'unica strada per portare a casa la vittoria è non snaturarsi e dimostrare che questa Fiorentina non ha paura di nessuno.