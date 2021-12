Fiorentina, un cammino da mal di testa. A Bologna per trovare continuità

Italiano predica cautela. Il match col Bologna è fondamentale per trovare la continuità fin ora mancante

Il cammino della Fiorentina in campionato è un continuo zigzag fra vittorie e sconfitte. Però, come scrive La Nazione, la classifica Viola dice 'sesto posto' e nello spogliatoio si respira un certo ottimismo. Italiano ci tiene comunque ad essere cauto, almeno due volte in stagione la ricerca della continuità si è stoppata sul più bello. Vedasi le partite con Venezia ed Empoli. La partita di domenica col Bologna rappresenta dunque un'occasione da non perdere per interrompere l'alternanza fra 0 e 3 punti. "L’identità viola ora è evidente, ma ci sono stati troppi cali di concentrazione all’interno di prestazioni che avrebbero potuto aggiungere punti in classifica, anziché sconfitte. E lontano da Firenze, la squadra viola deve farsi perdonare parecchio, visto che le ultime quattro partite (Venezia, Lazio, Juventus, Empoli) sono finite con altrettanti ko".