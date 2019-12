Ferrara scrive: “Per Commisso tutti i luoghi comuni del calcio in Italia. Pradè dovrà dimostrare che…”

Dalle colonne della Repubblica, Benedetto Ferrara esprime la sua opinione sul momento in casa Fiorentina: Commisso ha esperito tutti i cliché del calcio italiano, da l giocatore che chiede la cessione all’esonero di un allenatore fallimentare, passando per i tormentoni dello stadio nuovo e del gap con le grandi. Adesso Rocco ha licenziato un dipendente, cosa che avrebbe evitato volentieri, ma era inevitabile. Montella paga per tutti e rende difficile il Natale della Fiorentina, non tutta la colpa è sua, ma la Fiorentina doma vista contro la Roma ha bisogno di una scossa. Rischia di essere bollato come illusione anche Pradè, che tuttavia ha la chance di rifarsi con il prossimo mercato, quello di gennaio, per dimostrare che in estate la fretta forzata è stata cattiva consigliera. Nuovo allenatore e DS dovranno forgiare una squadra nuova, alleggerita di inutili zavorre e con nuovi stimoli (obiettivi) per temprare il carattere. Il domani deve capovolgere una realtà presente fatta di poco calcio e troppe illusioni.