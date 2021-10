Ferrara ci ride su: “Callejon? E’ una strategia, non lo avete ancora capito”

Il commento ironico su un giocatore che, a prescindere dall'ombra di Chiesa, sta deludendo qualsiasi aspettativa

"Callejon fa i conti con una crisi di identità non facile da gestire. Arriva e non gioca mai perché lo iachinismo non lo prevede nel 3-5-2. Poi cambiano allenatore e modulo, va in campo ma si è dimenticato come si fa. […] Metti anche Biraghi che gli copia i baffetti (ci puoi restare male) e che non riesci a correre in streaming come una volta correvi sul digitale terrestre. […] Ma Italiano insiste. E un motivo c’è: se la Fiorentina si abitua a giocare in dieci, quando arriverà un esterno un po’ più reattivo sarà tutto più facile. E’ una strategia per chi non lo avesse ancora capito".