Fascia negata, polemica tra i tifosi. La proposta: DA13 sulla maglia

L'ultimo, probabilmente, ad indossare questa fascia specialesarà Franck Ribery

La Fiorentina, leggiamo su La Nazione, era già da tempo a conoscenza della decisione della Lega di non concedere più deroghe per la fascia in memoria di Davide Astori, e con essa la famiglia del compianto capitano. La reazione è stata di dispiacere e profonda amarezza, ma non è stata sollevata alcuna polemica in un periodo tra l'altro molto delicato per via del processo in corso. I tifosi, però, hanno riversato sui social tutto il loro disappunto contro la morte del calcio dei valori. Alcuni hanno fatto notare che senza giocatori che lo abbiano conosciuto, la fascia rischia di diventare un feticcio: e allora il suggerimento è quello di inserire un riferimento anche minimale all'interno della divisa della prossima stagione. Intanto, l'ultimo capitano stagionale, in assenza di Pezzella, sarà Franck Ribery.