Eysseric, l’arma in più per il gran finale del Verona

E adesso Valentin Eysseric può diventare l’arma in più del Verona di Juric. Il francese, insieme all’altro arrivo di gennaio Dimarco, ha impressionato nei 20 minuti in cui era sceso in campo contro la Lazio all’esordio in gialloblu e come scrive La Gazzetta dello Sport, può diventare uno dei nuovi giocatori chiave nello schacchiere clivense. L’ex viola diede un grande apporto che contribuì ad ottenere lo 0-0 all’Olimpico, e adesso aspetta di tornare in campo ed avere nuove chance.