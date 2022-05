Ex viola, Dalbert e l’incertezza sul futuro: il Cagliari non lo riscatterà

L'ex giocatore della Fiorentina, Henrique Dalbert, non verrà riscattato dal Cagliari: questa la decisione presa dalla società

Il Cagliari, attualmente in lotta per la salvezza, avrebbe deciso di non riscattare Dalbert per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex viola farà ritorno all'Inter, in quanto i rossoblù non sarebbero soddisfatti del rendimento e considerano il prezzo del riscatto troppo elevato.