Ex obiettivi: Nandez e Cagliari prossimi al rinnovo. Ma la clausola rescissoria si abbassa

In passato era stato accostato anche alla Fiorentina, adesso su Nahitan Nandez ci sono gli occhi di molti top club europei ed anche italiani. Fin dal suo arrivo a Cagliari il centrocampista si è messo in mostra per le sue doti tecniche e le prestazioni di alto livello. Il Corriere dello Sport Stadio riporta del giocatore che è stato pagato 18 milioni di euro dalla società sarda e che, protagonista di alcuni malumori nel corso della stagione tra cui la situazione contrattuale, adesso si trova a far fronte comune con la stessa società al fine di ottenere entrambi un ‘guadagno’. Prolungamento di contratto e adeguamento dello stipendio per il giocatore stesso con la richiesta di abbassare la clausola rescissoria di 50 milioni imposta dal Cagliari per i possibili acquirenti. Nandez e il suo entourage chiedono infatti una nuova clausola da 40 milioni al fine di permettere una più semplice cessione qualora dovesse capitare in futuro.

Sullo sfondo restano vigili molte squadre europee ed anche il Napoli con il presidente De Laurentiis fortemente interessato allo stesso Nandez.