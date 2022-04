Europa vuol dire impresa: incroci e combinazioni per una Fiorentina europea

Ecco tutti gli incroci e possibili combinazioni per vedere la Fiorentina in Europa

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrà affrontare 3 big in questo finale di stagione: Milan, Roma e Juventus. Tutte squadre che lottano per gli obiettivi più importanti. Ma il campo non è l'unico fattore che potrà incidere sulla corsa europea. Con la Juve tra le prime quattro, il quinto e sesto posto daranno l'accesso all'Europa League, il settimo alla Conference. Però, in caso di vittoria di questo torneo da parte dei giallorossi, con una loro posizione in classifica dal settimo posto in giù, le cose cambierebbero. Infatti in Europa League ci andrebbero la Roma più la quinta classificata, con la sesta che scivolerebbe in Conference. Insomma, tutto sembra preannunciare una lotta europea avvincente e ricca di colpi di scena.