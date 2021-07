Esterno offensivo e centrocampista le prossime mosse viola: il piano

Ancora un esterno offensivo e un centrocampista nella mente della Fiorentina, poi si attendono le valutazioni di Italiano

Che cosa c'è nei piani futuri della Fiorentina? Un summit di mercato a Moena presto lo stabilirà, ma Tuttosport prova a giocare d'anticipo sulle mosse viola. Secondo il quotidiano, infatti, dovrà essere Italiano a dare le sue valutazioni sul gruppo in ritiro, poi la società provvederà a livello di trattative. Dopo Nico Gonzalez, si cercherà un altro esterno offensivo e servirà anche un altro centrocampista per rimpinguare la zona di campo. In questi giorni ci sarà un incontro fra l'allenatore e l'area tecnica per stabilire il piano. A queste valutazioni, naturalmente, dovranno aggiungersi le questioni Milenkovic e Lirola: in caso di partenza servirebbe un sostituto.