Ecco il Torino: Italiano spera nel sostegno dei tifosi

Fiorentina a caccia dei primi tre punti in campionato

Andare forte è il punto di partenza del pensiero di Italiano, nonché il modo migliore per scalare le gerarchie del nuovo tecnico viola. Oggi contro il Torino, in un Franchi riaperto anche in campionato, Italiano - scrive il Corriere Fiorentino - spera che il sostegno dei tifosi aiuti la sua squadra a trovare maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Quella mancata sul più bello a Roma, quando il pareggio di Milenkovic sembrava preludere alla riscossa, e quella che l’attuale rosa potrebbe guadagnare con le ultime operazioni di mercato.