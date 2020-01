Ecco Duncan: jolly e recupera palloni del centrocampo

A centrocampo la Fiorentina ha messo a segno anche il colpo Duncan dal Sassuolo. Ghanese classe 1993, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Come scrive La Nazione, può disimpegnarsi in più ruoli in un centrocampo a 3 o a 5, da recuperatore di palloni a finalizzatore, grazie alla sua capacità di inserimento, dote molto apprezzata dall’attuale tecnico viola. La fisicità è un valore aggiunto, come la velocità che qualche volta lo manda ’fuori giri’; pecca che compensa con la lettura della situazioni.

LA SCHEDA TECNICA DI DUNCAN