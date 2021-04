E’ una Primavera che parla toscano: quanti talenti pronti al salto

I ragazzi di Aquilani hanno trionfato ancora in Coppa Italia, ma puntano decisi al futuro grazie allo spirito di gruppo, nel segno della territorialità

La Nazione scrive che il trionfo della Primavera della Fiorentina è ancora più bello, non solo perché è il terzo di fila, ma anche perché la rosa di Aquilani è composta per metà da ragazzi toscani. Un'impostazione voluta dal presidente Commisso, che ha puntato forte sulla territorialità. Si è poi sviluppata una simbiosi totale tra il tecnico e i suoi giocatori, nonostante Aquilani sia alle prime esperienze dopo l'Under 18. Idee chiare, divertimento al primo posto e risultati che sono arrivati sebbene il cammino in campionato sia stato altalenante. Già 4 i classe 2004 che hanno già esordito in Primavera. E presto i giovani viola potranno trasferirsi al Viola Park, valore aggiunto per il vivaio. Il nuovo tecnico della prima squadra prenderà in esame alcuni profili, su tutti capitan Fiorini, ma anche Bianco, Agostinelli, Spalluto. Il futuro è in ottime mani.