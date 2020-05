E intanto oggi scade il bando per la Mercafir. L’ipotesi Campi resta in piedi, ora più che mai

Tiene banco la questione nuovo stadio. Anche su Repubblica troviamo questa mattina menzione per la questione nuova casa della Fiorentina: che sicuramente non sarà alla Mercafir. Scade infatti oggi il bando per il terreno inizialmente attenzionato per la costruzione dello stadio: la società viola non parteciperà. La soluzione attualmente valutata come unica opzione percorribile è quella di Campi Bisenzio, a una decina di chilometri dall’area di Novoli: un piano che ha ancora diversi punti da sistemare, ma che prevede un terreno già pronto da circa 35 ettari ai lati di Viale Allende e con un prezzo stimato sui 5 milioni. Anche i tempi sembrano dalla parte di Commisso: in tre anni circa si potrebbero portare a termine i lavori fra autorizzazione e costruzione. Una soluzione sicuramente più fast, mentre i tifosi sperano che il Presidente americano non perda la pazienza.