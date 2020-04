Dunga: “Iachini il detonatore dell’entusiasmo viola. Pedro? Diventerà un grande attaccante”

Su Stadio in edicola oggi c’è una lunga intervista a Carlos Dunga, per buona parte a tinte viola. Spiccano anzitutto le ottime parole nei confronti di Pedro: secondo l’ex CT del Brasile è «un attaccante fortissimo nel gioco aereo, ha fiuto per il gol, spesso se lo inventa quando meno te lo aspetti», ma deve essere schierato nella sua posizione ideale, altrimenti non incide. Ma il commento di Dunga fa ben sperare: «Diventerà un grande attaccante, la Fiorentina ha fatto bene a mantenere la titolarità del cartellino».

E Igor? Secondo Dunga il suo status è molto simile a quello di Dalbert: «Se, nel momento di maggiore difficoltà, quando sentirà piovere addosso critiche di ogni tipo, riuscirà a tirare su la testa non lasciandosi schiacciare da niente, potrà ambire ai traguardi più importanti». Come ad esempio una chiamata in Seleçao. Quando gli è stato chiesto di Pulgar, in cabina di regia come lui un tempo, ha detto che quando si gioca in quella posizione le proprie qualità contano relativamente: serve piuttosto studiare alla perfezione le caratteristiche dei compagni, in modo da sfruttarle al momento giusto.

Infine Iachini: «Sono molto contento per Beppe», ha detto Dunga. «Non l’ho sentito recentemente, ma ricordo la grinta che metteva in campo da giocatore e quella stessa determinazione l’ho vista sempre nelle sue squadre». E ha aggiunto che «Beppe può diventare il detonatore dell’entusiasmo della gente che quanto a calore non ha rivali». Commisso invece si sposa bene, secondo Dunga, con la passione di Firenze, anche se ancora non lo ha conosciuto.