Dragowski, titoli di coda in arrivo: ecco pretendenti e costo del cartellino

Niente rinnovo del contratto in scadenza nel 2023

Le scelte di Italiano sono una riprova indiretta: il portiere polacco avrebbe potuto rinnovare in autunno il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma lo stallo sulla trattativa sta portando le parti nella direzione della separazione. Dragowski ha mercato, in Italia piace al Napoli e all’estero ci sono voci sul Borussia Dortmund. La Fiorentina non ha mai fissato un prezzo, ma per il classe '97 potrebbe portare in cassa non meno di 11 milioni. Lo scrive La Nazione.