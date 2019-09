Dragowski e quel record super contro l’Atalanta

La Nazione ricorda la super partita disputata da Dragowski ad aprile, quando vestiva la maglia dell’Empoli, contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia. Il portiere riuscì a respingere ben 17 occasioni conclusioni nell’arco dei novanta minuti. Per il classe ’97 si tratta ancora oggi di un primato assoluto, visto che mai nessun estremo difensore dalla stagione 2004/05 era riuscito a fare meglio. Tutti, da Zapata ad Hateboer, passando per De Roon, Freuler e Ilicic, provarono a perforarlo ma il risultato quella sera non si schiodò dallo 0-0.