Dove deve migliorare la Fiorentina? Dappertutto: serve un mercato intelligente

Sarà questa la volta buona per vedere un regista con addosso la maglia della Fiorentina?

Due i profili richiesti dal confermatissimo Iachini un anno fa: una punta e un regista. La società non ha preso nessuno dei due, e per fortuna la prima è venuta fuori da sola, altrimenti la Fiorentina si sarebbe ritrovata in guai molto seri. Il vertice di ieri è servito per capire quali problematiche affrontare per prime, per esempio quella dei troppi gol subiti, ben 59 questa stagione, troppe per ambire a qualcosa di importante. Gli interpreti principali, Pezzella e Milenkovic, sono sul piede di partenza, quindi serviranno nuovi innesti, anche sulle fasce visto che il nuovo modulo dovrebbe essere a 4 dietro. Magro anche il bottino dell'attacco, quasi per metà opera del solo Vlahovic (21 reti su 47, va trattenuto assolutamente), servono esterni e una seconda punta, e magari anche quel regista che Iachini aveva richiesto e che migliorerebbe anche il dato sul possesso palla. Lo scrive il Corriere Fiorentino.