Dopo Boateng, preso anche Lirola: i dettagli delle due operazioni. Difesa sistemata

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla del doppio colpo messo a segno ieri dalla Fiorentina. Con gli arrivi dal Sassuolo di Kevin Prince Boateng (SCHEDA) e Pol Lirola (SCHEDA), Pradè consegna due nuovi titolari a Montella. Il d.s. ha perfezionato le due operazioni al termine di un lungo incontro con i dirigenti emiliani. Boateng è stato acquistato per 1 milione e 200 mila euro. Boateng raggiungerà i suoi nuovi compagni domani sera nel ritiro di Montecatini. Montella spera di poterlo mandare in campo in uno spezzone dell’amichevole di sabato sera contro il Livorno.

Trattativa chiusa anche per Pol Lirola, che si aggregherà al gruppo viola ventiquattrore dopo Boateng. Il lungo lavoro ai fianchi di Pradè ha dato i frutti sperati. Il Sassuolo quindici giorni fa aveva chiesto 20 milioni per il difensore. Lirola approda alla Fiorentina per 12 milioni più 4 di bonus e il 10 per cento al Sassuolo sulla futura rivendita. Per lui un contratto di 3 anni per una cifra vicina al milione. A questo punto Montella ha chiuso la linea difensiva. L’ex Sassuolo a destra, Milenkovic e Pezzella come centrali e Biraghi terzino sinistro. Un reparto affidabile.