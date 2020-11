Difesa, dubbi contro il Benevento. Pezzella ancora a parte, nazionali di rientro

Repubblica Firenze oggi si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Pezzella ha giocato poco fino ad oggi per problemi fisici e ancora si sta allenando a parte. Il quotidiano poi aggiunge che Caceres e Martinez Quarta, come Milenkovic, sono stati impegnati con le nazionali e dunque Prandelli non ha potuto sperimentare novità tattiche. Lo farà nelle ore prima della partita mentre la società valuterà anche il futuro: se per il serbo il rinnovo è difficile, con Pezzella il discorso è diverso. Occorre ricordare che anche Caceres ha il contratto in scadenza.