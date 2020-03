Di Livio: “Giusto terminare qua e annullare la Serie A. Lotito non lo capisco…”

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, affrontando il tema del possibile annullamento del campionato: Di Livio sostiene che questo sia il momento più brutto da quando è nato, e a maggior ragione che sarebbe opportuno annullare il campionato e ripartire la prossima stagione “Non ha alcun senso giocare, la gente pensa a tutto tranne che alla Serie A. Pari e patta, si riprenderà a luglio o ad agosto”. E gli interessi economici? Da mettere da parte, secondo l’ex viola. Il 25% in meno sugli stipendi non rovinerebbe nessuno, prosegue il Soldatino, che afferma che lo avrebbe fatto molto volentieri se fosse stato ancora in attività. Chiosa su Lotito, presidente della Lazio, che vuole giocare a tutti i costi: “Io a volte non lo capisco, a volte dovrebbero venir fuori valori come la salute…”