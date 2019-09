Angelo Di Livio, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha parlato a La Nazione:

Fiorentina-Juventus sarà la… solita partita. Solita, per la grande imprevedibilità dovuta soprattutto a fattori che vanno oltre uno schema tattico o la tenuta agonistica, come l’aiuto del ’Franchi’. Ribery? Certo che lo metterei subito in campo. Uno come lui, davanti a una partita del genere non ha 30 minuti nelle gambe, ma 95. Deve giocare, altro che dubbi. Chiesa è il più forte talento che abbiamo in Italia. Il più forte in assoluto. Devo aggiungere altro?.