Di Biagio su Chiesa: “Alla Fiorentina giocava sempre anche se sbagliava. Ora non più”

Lo ha fatto esordire in Under 21 prima e il Nazionale maggiore poi. L’ex ct Gigi Di Biagio a Tuttosport parla del trasferimento di Chiesa alla Juventus e ne tesse le lodi: “Federico era ed è il prototipo del giocatore moderno: ha fisicità, dribbling, tiro. A proposito di tiro: io stravedo per lui, ma dovrebbe e può fare più gol. Ora deve fare uno step ulteriore e ha la potenzialità per farlo”. Un giocatore dalle mille potenzialità, che però non ha ancora espresso appieno tutta la sua cilindrata. Anche perché ha già cambiato molti ruoli: “Io lo vedo esterno offensivo, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Gli serve la fascia in partenza, come punto di riferimento, ma da lì può svariare e accentrarsi. Io lo preferisco a sinistra”. Alla Juve uno step ulteriore: “Fino a ora era giudicato su cinque partite: alla Fiorentina se ne sbagliava una in quella successiva giocava lo stesso. Da ora in poi sarà giudicato magari per un quarto d’ora e non dovrà sbagliarlo, perché è in un organico di tutti campioni. E’ un salto che deve fare velocemente”.

E CHIESA TRONCA COL PASSATO: HA SMESSO DI SEGUIRE LA FIORENTINA