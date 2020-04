De Sisti: “Adesso sono i figli a consigliarci quando non uscire. Fiorentina? Scudetto ed Hall of fame, per me è il massimo”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex centrocampista viola Picchio De Sisti, campione d’Italia con i nostri colori nel 1969, ha parlato della situazione attuale dovuta all’emergenza Coronavirus: “In passato eravamo noi a consigliare ai figli quando era meglio non uscire, ora lo fanno loro con noi“. Oltre ai ricordi della sua grande carriera in maglia azzurra Giancarlo ha esaltato la sua carriera ricordando con orgoglio la sua presenza dell’Hall of fame viola,nella quale è entrato lo scorso Novembre, oltre che a quello storico scudetto con la sua Fiorentina ye ye. ” A Firenze ho vinto lo scudetto e mi sono guadagnato un posto nella Hall of Fame, come nella Roma. Per me è il massimo“.