De Paul: “Fiorentina, Inter, Napoli e Milan, si parla tanto di me. Futuro? In Italia”

Lunga e interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Rodrigo De Paul, centrocampista argentino cercato insistentemente dalla Fiorentina durante l’ultima sessione di mercato. A seguire vi proponiamo un sunto delle sue dichiarazioni: “Fino a quando sarò all’Udinese darò tutto me stesso, voglio restare in Italia. Ruolo? Rigorosamente mezzala. Tutti gli altri ruoli ci stanno, si può provare, ma mi vedo soltanto in quella posizione. Futuro? Si è parlato e si parla molto di me. Napoli, Fiorentina, Milan e Inter. A gennaio scorso forse c’erano stati sondaggi approfonditi da parte dei nerazzurri, poi evidentemente sono cambiate diverse cose”. LA SCHEDA DEL GIOCATORE