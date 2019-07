De Paul e Tonali i sogni, non vero l’interesse per Khedira e tre bocciati per l’attacco: la strategia di Pradè

Il vertice a New York ha prodotto le indicazioni utili per costruire la squadra del futuro: la Fiorentina è pronta a piazzare i primi colpi in entrata e da lunedì Joe Barone e Daniele Pradè cercheranno di accontentare patron Rocco perché la voglia di tornare subito in Europa è più forte che mai. Come scrive La Gazzetta dello Sport dall’incontro nella Grande Mela sono uscite le bocciature di Llorente, Balotelli e Cutrone: al momento Vlahovic è il titolare dell’attacco viola e se Simeone deciderà di giocarsi le chance alla pari con il serbo allora il Cholito resterà. Se per il centravanti la Fiorentina è momentaneamente a posto, uno dei colpi sarà l’attaccante esterno. Si tenterà l’assalto a De Paul, pallino di Pradè, ma solo dopo il 10 agosto e se nel frattempo non si sono inserite squadre che partecipano alla Champions. A centrocampo i sogni sono invece Badelj e Tonali: per il croato le richieste della Lazio non saranno esose, mentre per il classe 2000 Pradè vorrebbe abbassare il prezzo inserendo Cecccherini come contropartita tecnica. Le alternative sono Demme e Pulgar, mentre la società non è realmente interessata a Khedira.