De Magistris: “Se Chiesa preferisce andare altrove non lo biasimo. Viola poco appetibili”

Sul Corriere Fiorentino troviamo le parole di Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto dal cuore viola: “Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Spesso si dimentica che la carriera degli sportivi è breve. La Juventus gli offre un ricco ingaggio, l’opportunità di giocare la Champions e di allenarsi con Cristiano Ronaldo. Uno sportivo professionista deve valutare questi aspetti. L’ambizione è una parte sana del modo di pensare dell’atleta. Restare alla Fiorentina? Qui la società deve crescere, ci vorrà tempo.Siamo reduci dal sedicesimo posto, al momento è una squadra poco appetibile anche per altri giocatori. È normale che un talento come lui abbia altri obiettivi”.