Joe Barone e Joseph Commisso sono in isolamento nelle rispettive abitazioni in attesa del responso del tampone effettuato dopo aver presenziato all’assemblea di Lega dove era stata riscontrata la positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La Repubblica afferma che entrambi i dirigenti viola hanno optato per tale scelta in modo del tutto libero e volontario senza manifestare alcun sintomo tipico del Covid-19.