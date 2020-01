Dal regista unico alle sostituzioni: cinque punti per capire la Fiorentina di Iachini

Di seguito un breve riepilogo dei cinque aspetti attraverso i quali, secondo Stadio in edicola oggi, si può mettere in evidenza l’impatto di Iachini sulla panchina della Fiorentina.

(1) UN SOLO REGISTA. La logica ha spinto Iachini a scegliere un solo regista, mettendo fuori Badelj e puntando su Pulgar. La squadra si è ritrovata e la sua azione ha preso ritmo e velocità.

(2) BENASSI. Come diretta conseguenza è arrivato il pieno recupero di Benassi, la cui esclusione era sempre risultata sorprendente: era il capocannoniere dello scorso anno ed essendo la Fiorentina priva di veri bomber.

(3) LE ALI SI INSERISCONO. Dalbert ha fatto l’assist per l’1-0 di Cutrone contro l’Atalanta inserendosi in area con un tempo perfetto, ancora meglio ha fatto Lirola con la rete in Coppa e l’assist per la rete di Vlahovic a Napoli.

(4) LE SOSTITUZIONI. I primi cambi in corsa di Iachini contro il Bologna non avevano convinto. Contro Spal, Atalanta e Napoli le sue scelte sono state decisamente più felici.

(5) CONTROPIEDE? NON SOLO. La Fiorentina non è una squadra arrembante, offensiva, aggressiva e non ha una qualità tecnica eccezionale, ma è sempre attenta a non perdere le distanze. C’è organizzazione unita a creatività.