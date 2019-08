Da Ribery a Suso passando per Balotelli.. tutto dipende dal Cholito

La Fiorentina vuole trovare almeno un rinforzo per il proprio attacco in vista della prossima stagione. Questa mattina anche il Corriere dello Sport Stadio riporta alcuni dei grandi nomi accostati negli ultimi giorni al club viola. Frank Ribery [SCHEDA], Suso [SCHEDA] del Milan, Balotelli [SCHEDA] e Rodrigo De Paul [SCHEDA]. Sono questi i sogni in casa Fiorentina o meglio almeno uno di questi. Il francese è svincolato ma percepisce un ingaggio molto alto. Lo spagnolo del Milan ha un valore di mercato alto ma per il club rossonero potrebbe essere una necessità la sua cessione.

Pure per De Paul le richieste sono alte con l’Udinese che mantiene la sua valutazione di 40 milioni. Nelle ultime ore anche il Napoli si è informato sul giocatore. Ed infine Balotelli che per ora non accetta l’offerta del Flamengo e continua ad aspettare l’Italia. Non è escluso però che il mercato in entrata per quanto concerne l’attacco si fermi ad un nuovo innesto. Secondo il quotidiano infatti, qualora il club e lo stesso Giovanni Simeone dovessero decidere di separare le proprie strade, allora la Fiorentina tornerebbe sicuramente sui possibili obiettivi.

