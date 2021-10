Da colpo di mercato a triplone: ora Amrabat deve conquistare Italiano

Da perno insostituibile nel Verona di Juric ad acquisto da 20 milioni per il club viola, ora è una riserva di lusso dopo aver sfiorato l’addio

Così La Gazzetta dello Sport parla di Sofyan Amrabat, tra i pochissimi a non aver avuto ancora una chance dal primo minuto nelle ampie rotazioni di Italiano. Il marocchino fin qui è sempre entrato a gara in corso e sempre con le giuste motivazioni, nonostante sia scivolato dietro Pulgar e Torreira nel ruolo di perno centrale di centrocampo. Il mercato non ha consegnato opzioni favorevoli, così il marocchino è rimasto a Firenze. Dopo gli impegni in nazionale tornerà a Firenze prima dei competitor sudamericani: tempo utile per tentare di convincere il tecnico.