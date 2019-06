Da Bennacer a Mandragora passando per Tonali: grandi manovre a centrocampo

Su La Nazione si fa il punto sulle trattative della Fiorentina a centrocampo. La formula del prestito non è applicabile per Ismaël Bennacer dell’Empoli. In attesa di presentare una proposta al Brescia per Sandro Tonali, dopo l’inserimento su Stefano Sensi del Sassuolo i viola puntano anche il giovane attaccante dell’Inter Edoardo Vergani, al centro di almeno un paio di operazioni dei nerazzurri. Ripresi, intanto, i contatti con l’Udinese per Rolando Mandragora, elemento che Montella vorrebbe avere a disposizione.