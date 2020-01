Cutrone: oggi primo allenamento. Sarà convocato per la gara con la Spal

Il “fast, fast, fast” che tanto piace al presidente Commisso – scrive La Nazione – non deve essere uno stile di vita che incontra troppo i favori dei cugini inglesi del Wolverhampton, visto che la prima giornata viola di Patrick Cutrone – dopo un inizio col botto, con l’arrivo a Peretola a tempo di record giovedì sera e il primo bagno di folla – è andata faticosamente avanti con il freno a mano tirato, vissuta in costante attesa dell’ufficialità, arrivata poco dopo le 20, del suo passaggio in viola. Colpa, si fa per dire, delle classiche lungaggini burocratiche nella compilazione del modulo TMS (la procedura online obbligatoria per i trasferimenti) che hanno ritardato il tesseramento della punta, che ieri è stata costretta ad attendere che fosse stilato e firmato il suo complicatissimo contratto (che prevede un obbligo di riscatto della Fiorentina, un controriscatto dei Wolves e una nuova recompra) prima di potersi ritenere a tutti gli effetti un giocatore viola. Solo questo pomeriggio infatti Cutrone potrà svolgere la prima seduta con i suoi nuovi compagni e guadagnarsi a tutti gli effetti la convocazione di Beppe Iachini, che già contro la Spal potrebbe concedere all’ex Milan un po’ di spazio a gara in corso.