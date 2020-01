Coppa Italia? Priorità al campionato: questa Fiorentina non può permettersi distrazioni

Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia, la presentazione del Corriere Fiorentino: “Nelle annate più floride la Coppa Italia era l’occasione per regalarsi un sogno. Stavolta la Fiorentina non può permettersi troppe evasioni da una realtà che è tutt’altro che incoraggiante. La priorità resta il campionato e una salvezza da ottenere nel più breve tempo possibile, eventuali distrazioni potrebbero complicare il percorso. Proprio per questo motivo, Federico Chiesa non sarà titolare oggi“.