Con Piatek è una Fiorentina a trazione anteriore. E quante variabili tattiche!

L'arrivo di Kris Piatek offre ad Italiano un ventaglio particolarmente ampio di variabili tattiche per la sua Fiorentina

Con l'arrivo di Kris Piatek, Vincenzo Italiano immagina già la sua Fiorentina tutta d'attacco. Velocità e linee verticali, il pacchetto avanzato Viola conta più di 350 gol e 200 assist in tutti i suoi elementi. Il Pistolero ed Ikoné vorranno certamente subito mettersi in mostra e lo spettacolo Viola passerà anche dai loro piedi. Lo spazio, per loro, non mancherà. Italiano ha dimostrato di voler variare spesso il suo tridente offensivo e le nuove pedine offriranno parecchie soluzioni in più. Magari, chissà, ci sarà anche la possibilità di vedere giocare insieme Vlahovic e Piatek in momenti particolari della stagione. L'ex Milan, comunque, dovrebbe essere ufficializzato oggi e la prima chiamata potrebbe già arrivare ne match di coppa contro il Napoli in programma, per ora, mercoledì. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.