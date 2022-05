Con la Juve ancora Venuti: Odriozola verso il forfait anche all’ultima

La gara di sabato assume i contorni di una possibile rivincita

La Repubblica comincia a interrogarsi sulla formazione che Vincenzo Italiano sceglierà per l'ultima di campionato contro la Juventus: secondo il quotidiano, viste le condizioni fisiche non al top di Odriozola, Venuti potrebbe giocare ancora una volta dall'inizio, con l'obiettivo di riscattare l'autogol clamoroso che ha segnato in Coppa Italia, nella gara d'andata a Firenze.