Commisso scalpita: oggi il secondo tampone. Domani incontra la Primavera

Commisso scalpita, ma al momento è costretto a stare chiuso nella sua stanza d’hotel con vista sull’Arno. Martedì all’aeroporto di Peretola ha effettuato il primo tampone. Oggi si sottoporrà al secondo. Appena arriverà il responso (tra stasera e domattina), il presidente – scrive La Nazione – potrà varcare i cancelli del centro sportivo per salutare la squadra che sta preparando l’esordio in campionato e conoscere i nuovi acquisti. Domani Rocco ha già in programma di incontrare la Primavera (che alle 15 esordirà contro il Bologna) per congratularsi coi giovani alla luce del successo in coppa, il primo della sua gestione.