Commisso, non solo campo: incontri per stadio e centro sportivo. E i rinnovi…

Su Tuttosport si parla degli impegni in agenda di Rocco Commisso, atteso domani a Firenze. Campo a parte, il presidente viola incontrerà il sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Bagno a Ripoli Francesco Casini per discutere di stadio e centro sportivo. Poi, farà il punto sui rinnovi: dopo Castrovilli e Venuti i prossimi riguarderanno Sottil e Ranieri, in attesa dei primi sondaggi con Chiesa. Per lui pronta una proposta fino al 2024, con aumento, ruolo-simbolo e garanzie di crescita di club e squadra. Lo scrive Tuttosport.