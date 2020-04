Commisso non dimentica Marina di Gioiosa: ecco 10mila mascherine da parte di Rocco

Rocco Commisso non smette di prodigarsi per le sue comunità. Dopo le iniziative in America e qui a Firenze, il tycoon ha voluto dare una mano anche al suo paese d’origine, Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, donando ben diecimila mascherine: “Auguri di buona Pasqua a tutti, in futuro ci vedremo a Gioiosa”. Il sindaco si dice entusiasta: “Un segno di bontà che conferma una nostalgia mai sopita”. Lo riporta il Corriere Fiorentino.