Commisso e i suoi fratelli: quando il calcio è made in USA

Sulla Gazzetta dello Sport, in seguito all’acquisto della Roma da parte di Thomas Friedkin, troviamo un excursus dei molti magnati americani che hanno investito sul pallone in Europa. Glazer allo United, Henry al Liverpool, ma anche in Italia con Pallotta, Tacopina, Singer e il fondo Elliott e quel Rocco Commisso che ha raddoppiato il suo patrimonio in un anno e che si sta guadagnando la fiducia di Firenze dopo essere partito dalla calabria e aver fatto fortuna con le tv via cavo. Friedkin è chiamato a riaccendere il tifo romano, visto che la Roma è insidiata, per presenze allo stadio, “persino” dalla Fiorentina.