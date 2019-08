Commisso/2: “Non sono qui per fare soldi, non ne ho bisogno. Sono differente”

A quasi 70 anni, Rocco Commisso ha voglia di lasciare un segno nel calcio italiano. Lui, partito dalla sua Calabria che era solo un ragazzino, è tornato per restituire al calcio e al suo Paese ciò che nella vita, questo sport, gli ha regalato. «Non sono venuto qui a fare soldi, non ne ho bisogno». E aggiunge però che è chiaro che quando si fanno degli investimenti nessuno vuole rimetterci. «In Italia non c’è nessun presidente come me. Io non sono il nipote del nonno o il figlio di quello che sta in Cina. Io sono un nonno. E sono differente». È sicuro di se, dice di voler riportare la Fiorentina in alto, e che ha soltanto bisogno di un po’ di tempo: intanto, conclude, divertiamoci insieme. L’intervista completa è in edicola con Repubblica.