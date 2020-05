Cois: “Iachini l’uomo giusto adesso, poi dipenderà dalle ambizioni. Con Castro si può sognare”

L’ex giocatore della Fiorentina Sandro Cois è stato intervistato da La Nazione, alla quale ha confessato di seguire sempre la Fiorentina, salvo qualche volta che in concomitanza ci sono match di grandissimo richiamo. Anche Cois dà la priorità alla massima sicurezza in caso di riapertura. Da un estimatore di Montella, che non è riuscito a ripetere la prima esperienza a Firenze, arriva comunque un elogio a Iachini: “L’uomo giusto per risolvere la situazione. Iachini è l’allenatore migliore quando devi evitare di retrocedere. Alle squadre di Beppe non riesci a fare gol…”

Per la prossima stagione, conteranno le ambizioni, anche nel discorso-panchina. Su Chiesa, “che ha dimostrato di essere un fenomeno ma deve acquistare continuità nel gol”, potrebbe pesare la voglia di vincere più che un ingaggio maggiore, e quindi la palla è ancora in parte in mano alla società. “Chiesa è nato e ama Firenze. Questa è la verità.”

E poi Castrovilli, la rivelazione del campionato: “Come fai a non innamorarti? Firenze stravede per questo tipo di giocatori”. Per Cois sarà un punto fermo della Nazionale nei prossimi anni. E con lui i tifosi possono sognare, perché la Fiorentina potrebbe iniziare un percorso come quello dell’Atalanta. A proposito di Atalanta, la Coppa Italia vinta nel ’96 con il ritorno al Franchi alle due di notte è il ricordo più bello di Sandro Cois a Firenze.