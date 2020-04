Clamoroso Higuain! Non vuole tornare in Italia e la Juve pensa alla rescissione del contratto

Gonzalo Higuain non vuole tornare in Italia. L’attaccante bianconero attualmente in argentina, ha mostrato le sue intenzioni di restare in patria nonostante l’imminente ripresa degli allenamenti. Le cause che muovono questa decisione sono la paura dell’epidemia e la condizione precaria di salute della madre. La Juventus è pronta però al braccio di ferro e stando a quanto scritto su Tuttosport, se la posizione del giocatore non cambiasse procederebbe secondo regolamento: rescissione per inadempienza contrattutale. La situazione porterebbe la società bianconera a disputare la fase finale della stagione senza il suo numero 9, e il ragazzo a perdere circa 10 milioni di stipendio netti, considerando anche lo stipendio della prossima stagione. La società resta tranquilla al momento, ma intorno al nome di Higuain rischia di scoppaire un vero e proprio caso.