Chiesa, pallino in mano alla Fiorentina. E babbo Enrico? Aspetta e non arretra. Juve e Inter…

Il tormentone Chiesa continua, ma il pallino per ora è in mano alla Fiorentina. Se Commisso decidesse di venderlo tra dodici mesi perderebbe al massimo un 15-20% del valore. Il magnate non è riuscito a convincere il gioiello ad accettare la scelta societaria. La famiglia Chiesa aspetta tranquilla e non arretra di un passo: o Federico viene ceduto o va in scadenza di contratto. Inoltre, non ci sono impegni scritti con altri club, ma se Chiesa oggi forse andrebbe alla Juve, tra un anno anche all’Inter. Non sarà Enrico Chiesa a fare il primo passo, il pallino è sempre in mano al club, i riflessi negativi dal punto di vista economico saranno valutati in primavera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.