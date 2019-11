Chiesa non è più in pole. Ora le big puntano Kulusevski

Sei mesi fa potevano essere 70 milioni, adesso le cifre sono inevitabilmente più basse. Il rendimento altalenante di Federico Chiesa e le vicende che lo stanno allontanando dalla Fiorentina hanno fatto scendere il suo valore, facendo capire ad Inter e Juve che si può prendere il n° 25 anche a cifre più basse. Come scrive La Gazzetta dello Sport il talento viola è passato in seconda fila, poiché le big si stanno concentrando su quel Dejan Kulusevski che sta facendo stropicciare gli occhi. Per quel che riguarda i giovani italiani invece la Juve ha già messo gli occhi da mesi su Nicolò Zaniolo, mentre sarà sfida tra bianconeri e nerazzurri per Sandro Tonali. Chiesa piace ancora, ma nella hit parade dei potenziali acquisti ha perso qualche posizione: la Juve però non lo molla e vuole depistare l’Inter. Un modo per far scendere il prezzo…