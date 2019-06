Chiesa-Juve, dialoghi interrotti. Coi Della Valle c’era una promessa, ora…

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla di una “promessa” strappata dalla Juventus a Federico Chiesa. Anzi qualcosa di più, un dialogo avviato durante a gestione Della Valle che si è interrotto da quando Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina. Tutto è in stand by, ma il formidabile debutto nell’Europeo Under 21 ripropone Fede all’attenzione generale.