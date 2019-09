Chiesa, Gasperini, la Coppa Italia e quel conto da saldare

Il bersaglio da centrare per Chiesa si chiama Atalanta. E in panchina siede ancora Gasperini che un anno fa, il 30 settembre 2018, lo etichettava come “simulatore” dopo un generoso rigore conquistato dal 25 viola al Franchi. Parole ormai sopite, ma indimenticabili per per la città e probabilmente per lo stesso Chiesa. In più lo scorso anno l’Atalanta ha eliminato i viola dalla Coppa Italia, negandogli la finale. I motivi per la “vendetta” sportiva, insomma, ci sono tutti.