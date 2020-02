Chiesa esterno è la soluzione, in pochi hanno un’arma del genere

La partita col Milan, secondo La Nazione, ha portato in dote una lezione importante: Federico Chiesa da esterno ha cambiato volto al match, costringendo Theo Hernandez ad abbandonare la fase offensiva per arginare il figlio d’arte. Possibile, si interroga il quotidiano, far coesistere Chiesa esterno, Cutrone riferimento centrale e Vlahovic seconda punta? Sì, abbandonando il 3-5-2 modellato in questa stagione da Montella prima e da Iachini poi. Poche squadre, si legge, hanno a disposizione un interprete del ruolo di esterno come Chiesa.