Chiesa e la Fiorentina: tregua definitiva o solo temporanea?

Secondo il giornalista Massimo Basile de Il Corriere dello Sport Stadio l’incontro avvenuto nella giornata di ieri non sarebbe stato troppo pacificatorio. Sul quotidiano questa mattina si legge di parti sempre distanti volte ognuna ai propri interessi e doveri. Il padre che avrebbe ribadito l’intenzione di andare via dalla Fiorentina e una dirigenza con Joe Barone in primis a negargli l’ipotesi di un approdo alla Juventus che, come dichiarato anche nell’estate scorsa, non avverrà mai. La Fiorentina e i Chiesa si sono dati quindi tempo per pensare, anche perchè lo scontro non serve a nessuno. Intanto Federico ne ha risentito molto della situazione creatasi negli ultimi mesi con un rendimento in calo soprattutto sul rettangolo verde di gioco.