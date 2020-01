Chiesa e il patto per la vittoria con Iachini: l’animo del ragazzo è rigenerato

La Gazzetta dello Sport presenta la gara col Napoli soffermandosi sul rinnovato Federico Chiesa che dopo l’esonero di Montella sembra aver svoltato: rinuncia alle vacanze per allenarsi, lungo colloquio con Iachini, atteggiamenti da tifoso nei minuti finali con la SPAL e un ingresso da indemoniato contro l’Atalanta in Coppa. Quella che pareva una situazione scottante è stata raffreddata, anche da Commisso, che ha accolto l’idea di una cessione in estate, sempre se il ragazzo lo vorrà: in caso di permanenza, lo stipendio sarà uguale a quello di Ribery.

Prima il Napoli, poi la Coppa Italia e l’Europeo. Mancini stasera guarderà con attenzione alla coppia Cutrone-Chiesa, già varata in Under 21 e riproposta dalla Fiorentina stasera, con Federico che ronzerà intorno a Patrick in cerca di spazi per colpire. E per esprimere finalmente il meglio del proprio repertorio.